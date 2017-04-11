Samsun'da Fetö/pdy Davası

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 29'u tutuklu 50 sanığın yargılanmasına başlandı.



Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki duruşmaya "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan bazıları görevlerinden ihraç edilen öğretmenlerden oluşan 29'u tutuklu 50 sanık ile avukatları katıldı.



Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamalarını kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.H, S.A, S.G.V, A.B.Ç. ve H.M'nin tahliyesine, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirleri kapsamında imza yükümlülüklerinin kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.