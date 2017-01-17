Samsun'da FETÖ operasyonu: 8 polis gözaltına alındı



SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda aralarında 2'nci sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 polis gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah Samsun ve merkez ilçeleri ile ve İstanbul'da iddiaya göre FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgüt ile bağlantılı olan ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürleri; Kamil K., Şener Ö., 3'üncü sınıf emniyet müdürleri Ali Rıza G., Feyzullah İlker S., komiser yardımcısı Tarık İ., polis memurları İbrahim E., Adem A. ve Ayhan K. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerden Kamil K., Ali Rıza G. ve Tarık İ.'nin örgüt üyelerinin anlık haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Döküm



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-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişi



-Emniyetin dışından detay



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Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-DHA



(Tür: Yurt)