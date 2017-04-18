Samsun'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

Samsun'da kapatılan Kimse Yok mu Derneğine düzenlenen FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Kimse Yok mu Derneği Samsun Şubesi yöneticilerine yönelik Samsun merkezli Bafra ilçesi ve Trabzon illerini kapsayan operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında ihraç olan öğretmenler ile esnafın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 80 polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan şahısların evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları ve bazıların ise Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ileri sürüldü. - SAMSUN