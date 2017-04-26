Samsun'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı



SAMSUN - Samsun'da FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 öğretmen gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye geneli olduğu gibi Samsun'da da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 180 polisin takıldığı Samsun'un merkez ilçeleri ile Çarşamba, Bafra, Terme, Ayvacık ve 19 Mayıs ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda emniyetin mahrem imamları olduğu ileri sürülen, mesleklerinden ihraç ve açıkta bulunan 25 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısında artış beklendiği öğrenildi.