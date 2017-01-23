Samsun'da Fetö'den 6 Polis Tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve ByLock kullandıkları tespit edilince yeniden gözaltına alınan 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve meslekten ihraç edildikleri öğrenilen 5'i komiser yardımcısı, 1'i polis memuru 6 kişiyi ByLock kullandıkları ortaya çıkınca 4 gün önce yeniden gözaltına almıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanması tamamlanan komiser yardımcıları D.D., G.K., H.D., O.Ö. ve S.E. ile polis memuru E.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 polis tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN