Samsun'da Fetö'den 41 Kişinin Yargılanmasına Başlandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 41 kişinin yargılanmasına başlandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Temmuz ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve haklarında soruşturma açılan 8'i tutuklu 41 kişi hakım karşısına çıktı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, sanık sayısının fazla olması nedeniyle mevcut duruşma salonuna sığmayınca Samsun Adliyesi Konferans Salonunda görüldü.



FETÖ/PDY suç örgütüne üye olmak suçundan hakim karşısına çıkan sanıkların yargılanması sabah saatlerinde başladı ve akşam saatlerine kadar devam etti. Öğretmenlerden oluşan sanıklar kendilerini savundular. 1'i tutuklu 25 kişinin ifadesi alınırken, duruşma diğer sanıkların da ifadelerinin alınması için yarına ertelendi. - SAMSUN