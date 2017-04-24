Samsun'da Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da kapatılan Kimse Yok mu Derneği'ne düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 kişiden 3'ü tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Kimse Yok mu Derneği Samsun Şubesi yöneticilerine yönelik Samsun merkezli Bafra ilçesi ve Trabzon'u kapsayan 6 gün önce operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında aralarında ihraç olan öğretmenler ile esnafın da bulunduğu 3'ü bayan toplam 18 kişi gözaltına alınmıştı.



Polisteki sorguları tamamlanan 18 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları ve bazıların ise Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ileri sürüldü. Savcı tarafından 3'ü bayan 4 kişi adli kontrol şartıyla, 14 kişi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanırken, 3'ü bayan 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN