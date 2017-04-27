Samsun'da Fetö'den 200 Polis Açığa Alındı

Samsun'da 178'i başpolis ve polis memuru olmak üzere toplam 200 emniyet mensubu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 9 bin 103 emniyet mensubunun, FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Söz konusu açıklama kapsamında Samsun ve ilçelerinde de görev yapan bir 3. sınıf emniyet müdürü, bir 4. sınıf emniyet müdürü ile 3'ü emniyet amiri, 1'i başkomiser, 3'ü komiser ve 13'ü komiser yardımcısı, 178'i başpolis ve polis memurlarından oluşan toplam 200 emniyet mensubunun açığa alınarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları öğrenildi. - SAMSUN