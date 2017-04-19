Samsun'da Fetö Davasında İlk Ceza

Samsun merkezli Ordu ve Samsun'un 2 ilçesini kapsayan öğretmen ve esnaflara yönelik FETÖ'nün Tekkeköy ilçe yapılanmasında haklarında dava açılan 5'i tutuklu 11 sanıklı davada ceza yağdı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Tekkeköy ilçesi yapılanmasına yönelik Samsun'un Tekkeköy ve Terme ilçeleri ile Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 07 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan Mustafa B.(37), Selami G.(29), Murat B.(41), Ömer K.(45) ve Ercan Ç.(25) ile tutuksuz olan Yunus İ., Tayyar Ç., Mustafa G., Bilal K., Burhan K. ve Mustafa Ç. hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma eyleminde pişmanlık, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü kurmak ve yönetmek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dava açılmıştı.



Bugün görülen ve Samsun'da FETÖ soruşturmasının ilk ceza davası olan davanın son duruşmasında sanıklar kendilerini savunarak suçlamaları kabul etmediler. Tutuklu sanıklardan Mustafa B., "Ben suç işlemedim. ByLock kullandığım iddia ediliyor. Beratimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.



Selami G., Mustafa B. ve Ömer K., mahkeme heyetinden beraatlerini talep ederlerken, Ercan Ç. ise, "Terör örgütünün eyleminde bulunmadım. Ben de bu oluşumun terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'da öğrendim. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerime sorulsun. Örgütle bir ilgimin olduğunu bir kişi söylesin kendimi Samsun meydanında asacağım. Beratimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.



Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediler ve beraatlerini talep ettiler.



Mahkeme heyeti Bylock kullandığı tespit edilen ve itirafçı olup tutuksuz olarak yargılanan Yunus İ.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarında ByLock bulunan Mustafa B. 8 yıl 1 ay 15 gün, ByLock bulunan Ercan Ç. 9 yıl 4 ay 15 gün, Selami G. 6 yıl 3 ay, Murat B. 6 yıl 3 ay, Ömer K. 6 yıl 3 ay, tutuksuz sanıklar Tayyar Ç. 4 yıl 2 ay, Mustafa G. 4 yıl 2 ay ve Bilal K. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Tutuksuz sanıklardan Burhan K. ve Mustafa Ç.'nin ise beraatlerine karar verildi.



Mahkeme heyeti tutuklu bulunan ve 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan Selami G. ile Murat B.'nin 50 biner lira kefaletle, Ömer K.'nin ise 25 bin lira kefaletle tahliyelerine karar verdi. - SAMSUN