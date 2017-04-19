Samsun'da Fetö Davasında 9 Sanık Mahkum Oldu

SAMSUN'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan 5'i tutuklu 11 sanığın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması tamamlandı. 9 sanık, 3 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezasılarına çarptırılırken, 2 sanık beraat etti.



Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 5 sanık ile tutuksuz 6 sanığın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma eyleminde pişmanlık suçu ve suçluyu övmek', terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' iddialarıyla yargılanmasına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü karar duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren ve ByLock kullandığı belirlenen tutuklu sanık Mustafa Bülbül, "Benimle ilgili verilecek olan karar ByLock'la ilgli verilecek. Bir ByLock listesi daha geleceği söyleniyor. O listede ismim çıkmayacak Beraatimi istiyorum" dedi. Tutuksuz sanıklardan olan ve ByLock kullandığı belirlenen Yunus İnci ise, "Ben terör örgütü olduğunu bilmiyordum. 15 Temmuz'da öğrendim. Elime bir kez bile silah almadım. Benim terör örgütüyle bağım yoktur. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.



Diğer sanıklarda beraat talebinde bulundu. İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu sanıklar Mustafa Bülbül, 8 yıl 1 ay 15 gün, Selami Güner 6 yıl 3 ay, Murat Bozdemir 6 yıl 3 ay, Ömer Kaya 6 yıl 3 ay, Ercan Çelik'i 9 yıl 4 ay 15 gün, Yunus İ. 3 yıl 5 ay 15 gün, Bilal K. 6 yıl 3 ay, Tayyar Ç. 4 yıl 2 ay ve Mustafa Güner'i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme daha sonra Selami Güner'i 50 bin lira, Murat Bozdemir'i 50 bin lira ve Ömer Kaya'yı 25 bin lira kefaletle tahliye etti. Tutuksuz sanıklardan Burhan K. ve Mustafa Ç. ise beraat etti. - Samsun