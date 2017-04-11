Samsun'da Fetö Davasında 5 Tahliye

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve öğretmenlerden oluşan 29'u tutuklu 50 sanığın yargılanmasına başlandı. 5 tutuklu sanığın mahkemece tahliye edilmesiyle tutuklu sayısı 23'e indi.



Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve öğretmenlerden oluşan 29'u tutuklu 50 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmaya katılan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek itiraz etti.



Tutuklu sanıklardan A.H, S.A, S.G.V, A.B.Ç. ve H.M.'nin mahkemece tahliye edilmesiyle tutuklu sayısı 23'e indi. Tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirleri kapsamında imza yükümlülüklerinin kaldırılarak, yurt dışına çıkış yasağı getirilmesinin ardından duruşma yeni bir tarihe ertelendi. - SAMSUN