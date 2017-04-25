Samsun'da Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında 1'i özel harekat polisi 5 kişi yaralandı.



Kaza, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 15.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şebnem V.'nin kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil önünde seyir eden özel harekat polisi Emre B. yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete arkadan çarparak sürükledi. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından ise kaldırıma çıkarak o sırada kaldırımda yürüyen ve öğrenci olduğu öğrenilen Ozan Utku Taşkın'a çarptı. Otomobil daha sonra bir kafeteryanın içine girerek durabildi. O sırada kafeteryada oturan Muhammet Emre K. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü Şebnem V. ile çocukları Taha Utku ve Taha Tuna V. de yaralandı.



Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu sürüklenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Ozan Utku Taşkın hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü olan özel harekat polisi Emre B.'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN