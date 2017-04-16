Samsun'da 'Evet' Coşkusu

16 Nisan referandum unda Samsun'da yüzde 63.56 oranında çıkan "evet" kararı şehirde coşkuyla kutlandı.



Anayasa değişikliği teklifinin halk oylamasına sunulduğu bugünde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 51.2 'evet', yüzde 48.8 de 'hayır' çıktı. Samsun'da ise 3 bin 6 sandıkta 940 bin 313 seçmenin 810 bin 294 kişisi oy kullandı. Bu oylardan 797 bin 776'sı geçerli oy olarak sayıldı. Oy kullananların yüzde 63.56'sına denk gelen 507 bin 59 kişi 'evet' oyu kullanırken, 48.68'sine denk gelen 290 bin 717 kişi ise hayır tercihinde bulundu.



Türkiye ve Samsun'daki seçimler AK Parti tarafından Gençlik Parkı'nda bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) takip edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve partiler seçimleri SKM'den anbean takip etti.



Seçimlerin açıklanmasından sonra evet oranının fazla olmasıyla birlikte partililer büyük bir sevinç yaşadı. Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde tezahüratlar yaparken, Bakan Kılıç ve beraberindeki heyetin çıkışında meşaleler ve davul zurnalarla kutlama yaptılar.



Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet kutlamaların ardından kutlamaların gerçekleşeceği Cumhuriyet Meydanı'na gitmek için SKM'den ayrıldı. - SAMSUN