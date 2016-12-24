Samsun'da Evden Hırsızlık İddiası

Bafra ilçesinde bir evden televizyon çalındığı iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, polise başvuran R.A, şehir dışında bulunduğu sırada Çilhane Mahallesi'nde bulunan evine giren kişi ya da kişilerin televizyonunu aldıklarını öne sürdü.



Evde yapılan incelemede uyuşturucu kullanımıyla ilgili eşyalar da bulan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.