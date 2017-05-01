Samsun'da Ev Yangını

Çarşamba ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.



Umut Mahallesi'nde Sabri Tekin'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Yangın sırasında evde bulunan Esma Nur (12) ve Çakır Tekin (65) dumandan etkilendi. Nur ve Tekin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.