Samsun'da Ev Yangını: 1 Ölü

Samsun'un Terme ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü.



Evci Mahallesi'nde Fahri Yıldızlı'ya (80) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.



Evde yapılan incelemede yalnız yaşayan Yıldızlı'nın cesedine ulaşıldı.



Yıldızlı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.