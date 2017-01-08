Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun il genelindeki tüm okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, engelli ve hamile çalışanların da bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.



Meteorolojiden yapılan açıklamada ise bölgede karın etkisini sürdüreceği belirtildi.



Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde, kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Bağlantı yollarında biriken kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Canik Vadi yolunda bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip evlerine yürüyerek gitti. Bazı araçların da kaydığı görüldü. Birçok maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.