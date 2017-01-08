Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı merkez İlkadım ilçesi ile Vezirköprü ilçesinde 9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, İlkadım ve Vezirköprü'de aynı gün çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Öte yandan, Samsun Valisi İbrahim Şahin, tatil duyurusunu Twitter hesabından da yaptı.



Şahin, "Yarım saat olsun sevgili öğrencilerimizin kitap okumasını istiyorum." notunu da düştü.



Okuların tatil edilmediği ilçelerdeki öğrenciler ise Twitterden tatil isteklerini dile getirdi.



Havza, Kavak, Çarşamba ve Asarcık ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.