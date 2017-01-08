Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.
Yetkililer, kar yağışının etkili olması haline kent merkezinde de okulların tatil edilebileceğini kaydetti.
Samsun'da Eğitime Kar Engeli
Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
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