Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.



Yetkililer, kar yağışının etkili olması haline kent merkezinde de okulların tatil edilebileceğini kaydetti.