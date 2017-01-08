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Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

Yetkililer, kar yağışının etkili olması haline kent merkezinde de okulların tatil edilebileceğini kaydetti.

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