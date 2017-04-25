Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan 6 Iraklı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ ile ilgili 5 gün önce İlkadım ilçesinde Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda söz konusu örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 6 kişiyi gözaltına almıştı.



TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu Ihad Talıb Saab S., Zaıd Salım Ibrahım Al S., Mohammed Ahmed Ibrahım I., Mohammed Jassam Azeez A., Akram Aziz Alı A. ve Younus Jassam Azeez A. adlı Iraklılar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN