Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Nisan'da İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda Irak uyruklu A.A.A.A. (34) ile A.H.H.H. (29) gözaltına alındı. İkametlerde arama yapan ekipler, dijital verilere ve bir miktar paraya el koydu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.