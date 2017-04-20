Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen dört adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde arama yapan ekipler, zanlıların cep telefonlarına el koydu.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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