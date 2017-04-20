Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen dört adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde arama yapan ekipler, zanlıların cep telefonlarına el koydu.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.