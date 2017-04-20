Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Iraklı Gözaltında

SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Iraklı gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Iraklı Gözaltında

SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Iraklı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah İlkadım İlçesi'nde DEAŞ operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Iraklı'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

- Samsun

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