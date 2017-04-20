Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Iraklı 6 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ ile ilgili İlkadım ilçesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda söz konusu örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN