Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı



SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Iraklı 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu terör örgütü DEAŞ ilgili İlkadım ilçesinde 4 yarı adrese iş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında söz konusu örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.