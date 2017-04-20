Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltıSAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Iraklı 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Iraklı 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu terör örgütü DEAŞ ilgili İlkadım ilçesinde 4 yarı adrese iş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında söz konusu örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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