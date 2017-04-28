Samsun'da Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun’da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Iraklı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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