Samsun'da Deaş'lı 6 Şüpheli Iraklı Adliyeye Sevk Edildi (2)
1'İ TUTUKLANDISamsun'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafındran adliyeye sevk edilen 6 Iraklı şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
1'İ TUTUKLANDI
Samsun'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafındran adliyeye sevk edilen 6 Iraklı şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren şüphelilerden Ihab Talıb Saab Saab tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.