Samsun'da Deaş'lı 6 Şüpheli Iraklı Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN'da silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 6 Iraklı adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 5 gün önce İlkadım İlçesi'nde DEAŞ operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Iraklı M.J.A.A., Y.J.A.A., A.A.A.A., M.H.I.I., Z.S.I.A.S. ve I.T.S.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Emniyet Müdürlüğü'nde 5 gün süren sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



- Samsun