Samsun'da Coşkulu 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Samsun'da coşkulu bir şekilde kutlandı. Gösterilere, kolları olmadan zeybek oynayan Nisanur Çalık ve 1. Sınıf öğrencilerinden oluşan mehteran takımı damga vurdu.



Kutlamalar ilk olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelek sunumu ile başladı. Öğrenciler ve protokol yoğun yağmur altında töreni tamamladılar.



Etkinlikler daha sonrasında Samsun Valisi İbrahim Şahin, Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Ayşe Betül Kasapoğlu, Zeynep Berfin Karasu, Yusuf Onat Konyalı'yı makamında kabul etti. 6. sınıf öğrencisi Ayşe Betül Kasapoğlu 1 günlüğüne valilik makamına oturarak vali oldu. Kasapoğlu, daha sonrasında telefonla Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, AFAD Bölge Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak son durumlar hakkında bilgi aldı. Ayşe Betül Kasapoğlu, valilik makamından yaptığı açıklamasında, öğrencilerin açık havada daha çok ders yapması gerektiğini ve Samsun'un tarihi mekanlarının daha çok gezilmesi gerektiğini söyledi.



23 Nisan etkinlikleri havanın kapalı olması nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleşti. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın mesajı okundu. Daha sonrasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Kurtuluş savaşında kendisini gösteren diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık tutkusu o gün bir kez daha bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı; birlik ve beraberlikti, milli mücadeleydi, Ulusal egemenlikti, demokrasiydi, sevgiydi, barıştı, ülkemizin aydınlık yarınları idi. O büyük günün ardından, hür iradesiyle zafere ve başarıya inanmış, bağımsızlık tutkusuyla gönülleri tutuşmuş bir millet; birlik ve beraberlik içinde büyük zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini bir kez daha dünyaya göstermiştir. En önemli servetimiz ve umut kaynağımız olan sizlerin bayramında, mutluluğunuza ortak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin başarılı ve mutlu olmaları, yüzlerinizin her zaman gülmesi bizlerin tek dileğidir. Her şeyin en güzeline layık olan sizler; yeni fikirler üreten, eleştirel düşünen, kendine güvenen, çağın ruhunu yakalayan, teknolojiye hakim, araştırıcı, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, demokrasiyi benimsemiş, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe, ülkemiz ve insanlık adına büyük bir güvence olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu donanım; sizi, ailenizi, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yüceltecektir. Yeter ki yeni bireyler olmak için çalışın; başarmak için samimi ve gayretli olun" dedi.



Kolları olmadan zeybek oynadı



Program daha sonrasında resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül töreni ile devam etti. Dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu. Atakum Halide Edip Adıvar Anaokulu Öğrencileri ritim ve paten gösterisinde bulundu. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon öğrencilerinden oluşan otizmli, down sendromlu ve fiziksel engelli 9 öğrenci halk oyunları gösterisinde bulundu. Kolları olmadan zeybek oynayan 10 yaşındaki Nisanur Çalık'ın gösterisi izleyenleri büyüledi. Nisanur Çalık, engelli arkadaşlarıyla birlikte hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir gösteriye imza attı.



Minik öğrencilerin mehter takımı izleyenleri büyüledi



İlkadım Şehit Selman Özay İlkokulu 1D sınıfı öğrencilerinden oluşan 23 kişilik mehteran takımı salona görkemli bir giriş yaptı. Sırayla salona giren minik mehteranlar daha sonrasında salonda konumlarını alarak, mehterana özgü eserleri icra ettiler. Minik mehteranlar gösterisi seyirciler tarafından tam not aldı.



Roman ağırlıklı öğrencilerden oluşan ritim grubu gösterisinin ardından, halk oyunları gösterisi ve jimnastik gösterileri ile devam eden program, izci gösterisi ve askeri bando popüler müzik gösterisi ile sonlandı. - SAMSUN