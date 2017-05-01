Samsun'da Çocuk ve Gençlik Korosu rüzgarı



SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Bölümü, Çocuk ve Gençlik Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Samsunlulara güzel bir gece yaşattı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Türk Sanat Müziği Bölümü Bölüm Şefi Filiz Kaynar yönetiminde hazırlanan koro konseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde koro ve solo şarkılar seslendirildi. Seyirciler zaman zaman alkışlarla şarkılara tempo tuttu. Konsere, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ahmet Ayan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konserle ilgili bir açıklama yapan Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ahmet Ayan, "Bu yıl Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı olarak birçok çalışma icra ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu akşam ki her yıl yaptığımız Türk Sanat Müziği Çocuk ve Gençlik Korosu Konseri. Çok güzel şarkılar seslendirildi. Bu şarkılar hem Türk Sanat Müziği hemde popüler şarkılardan oluştu. Çocuk koroları yetişkin korolarının altyapısını oluşturuyor. Çocuk koroları olmasa yetişkin korolarında eleman bulma zorluğu oluyor. Bizde bu anlamda hem saz hem ses olarak çocuklarımızı ilerisi için şimdiden hazırlıyoruz" dedi.