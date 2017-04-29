Samsun'da Facia! Cami İnşaatı Çöktü, Beton Kalıbın Altında Kalan 4 İşçi Öldü

Samsun'da cami inşaatında kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine ıslak betonun altında kalan 4 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi de yaralandı.

ISLAK BETONUN ALTINDA KALDILAR

Olay, bugün Atakum İlçesi Yeni Mahalle Kevser Camii inşaatında meydana geldi. Cami inşaatına kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine 6 işçi ıslak betonun altında kaldı. İşçilerin üzerine kalaslar da devrildi.



4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 işçiyi göçük altında sağ çıkardı. Ancak 3 işçinin de cesedine ulaşıldı. Yaralı işçiler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen işçilerden biri daha hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.



Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespitinin yapılmaya çalışıldığı belirtildi.



