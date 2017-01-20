Samsun'da Bylock'tan 6 Polis Gözaltına Alındı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru ByLock kullandıkları gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve meslekten ihraç edildikleri öğrenilen 5'i komiser yardımcısı 1'i polis memuru 6 kişiyi yeniden gözaltına aldı. Komiser yardımcıları D.D., G.K., H.D., O.Ö. ve S.E. ile polis memuru E.M.'nin ByLock kullandıkları tespit edildi.



Dün gözaltına alındıkları öğrenilen 6 polisin Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguları devam ediyor. - SAMSUN