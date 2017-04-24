Samsun'da Bylock'tan 3 Polis Gözaltına Alındı

Samsun'da ByLock kullandıkları iddia edilen 3 eski polis gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Aydın'da görev yaparken resen emekli edilen 2. sınıf emniyet müdürü A.A.'yı (54) Canik ilçesinde, Diyarbakır'da görev yaparken ihraç olan polis memuru E.B.(32) ile Şırnak'ta görev yaparken meslekten ihraç edilen polis memuru H.T.'yi (29) İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltın aldı.



FETÖ örgütünün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları iddia edilen 3 polis sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN