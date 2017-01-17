Samsun'da Bocce Turnuvası Düzenledi

Havza ilçesinde huzur evleri arasında bocce turnuvası düzenlendi.



Havza Spor Salonunda yapılan turnuvada Havza, Ladik, Samsun, Bafra ve Suluova huzur evlerinin bocce takımları, hünerlerini sergiledi.



Müsabakalar sonucunda Suluova Huzurevi birinci, Samsun Huzurevi ikinci, Havza Huzurevi de üçüncü oldu.



Dereceye giren takımlara, Havza Huzurevi Müdürü Hasan Göktuğ ve diğer katılımcılar tarafından madalyaları verildi.



Göktuğ, turnuvanın bakanlıklarının aktif yaşlanma politikasını eyleme dönüştürmek amacıyla kurulacak "Yetişkin Gençler Bocce Ligi" hazırlık amacıyla düzenlendiğini söyledi.



Yaşlıları fiziksel açıdan yıpratmaması, her yerde oynanabilir olması gibi nedenlerle bu sporun tercih edildiğini bildiren Göktuğ, "Bocce, bir rehabilitasyon sporu. Bu spor ile huzur evi sakinlerimiz hem spor yapıyor hem de zamanlarını eğlenerek geçiriyor." dedi.