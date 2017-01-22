Samsun'da Bir Yılda 154 Ev, 5 Otel ve 4 Sauna Fuhuştan Mühürlendi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri; fuhuş yapan, fuhuş için yer temin eden ve fuhşa aracı olanlara adeta göz açtırmıyor.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri son bir yıl içinde fuhşa aracı olan ve fuhuş için yer temin eden 55 adli olaya müdahale etti ve bu olaylarla ilgili 22 kadın ve 89 erkek şahıs hakkında yasal işlem yaptı. Bu olaylarla ilgili 3 kadın ve 16 erkek olmak üzere toplam 19 kişi mahkemece tutuklandılar.



Ayrı dönem içinde fuhuş için kullanıldığı tespit edilen 154 ev, 5 otel ve 4 sauna mühürlenerek kapatılırken, 188 escort kadın ve müşterilerine Kabahatler Kanunu'na göre toplam 45 bin 552 lira para cezası kesildi. - SAMSUN