Samsun'da Bir Mühendis Pkk/kck'dan Gözaltına Alındı

Samsun'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir mühendis, polis tarafından gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda TEİAS 10. Bölge'de teknisyen olarak görev yapan Batman doğumlu F.D.'yi (39) PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak ve terör örgütüne üye olmak suçlarından bugün gözaltına aldı. İş yerinde gözaltına alınan F.D., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN