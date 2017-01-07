Samsun'da Bir Eve Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.



Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.'ye (26) ait evin dış kapısına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgan tabancayla evin kapısına doğru 5 el ateş açarak 16 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında evin içinde bulunan S.D.'nin sol bacağının baldırına kurşun isabet etti. Yaralanan şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN