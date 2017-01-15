Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 18.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.S. (40) sol omzundan yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.S., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN