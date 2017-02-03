Samsun'da Bıçaklı Kavga

İlkadım ilçesinde saldırıya uğrayan genç kızı kurtarmak isteyen kişi, bıçaklandı.



Mustafa Çalı, Kadıköy Mahallesinde tartıştığı eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan S.K'yı (17) kurtarmak istedi.



Bu sırada, Çalı zanlı Cemal B. (25) tarafından bıçakla boğazından yaralandı.



Polis tarafından yakalanan Cemal B. (19) Emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.