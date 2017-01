Samsun'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Çarşamba ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



İddiaya göre, ilçe merkezindeki bir kafede oturan Osman K. (25) ile yoldan geçen Kenan Y. (32) ve Emre C. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tarafların arkadaşlarının karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kenan Y. ile Emre C. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Polis, Osman K, Adem C. ve Furkan K' yi gözaltına aldı.