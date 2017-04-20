Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

SAMSUN'da çıkan kavgada 34 yaşındaki Erhan Elbir, göğüs, kasığı ve sağ diz altından bıçaklanarak ağır yaraladı. Şüpheli 36 yaşındaki Murat D. polis tarafından gözaltına alındı.



Olay dün İlkadım İlçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında eski husumet olan ve daha önce birbirlerini döven Murat D. ile Erhan Elbir, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, üzerindeki bıçakla Erhan Elbir'i, kasığından, sağ diz altından ve göğsünden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Murat D., ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Murat D. bugün adliyeye sevk edildi.



- Samsun