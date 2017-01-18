Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İlkadım ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan kız çocuğu, bacağından bıçaklandı.



Ulugazi Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle kavga eden arkadaşı ortaokul öğrencisi G.O'yu ayırmaya çalışan Y.D. (13), bu sırada sol bacağından bıçaklandı.



Y.D, öğretmenleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Polis, olayın ardından kaçan zanlının kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.