Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İlkadım ilçesinde minibüs simsarları arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İlkadım ilçesinde minibüs simsarları arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde simsarlık yapan İ.A. ve M.E. arasında yolcu alma meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.A, M.E'yi sol bacağından bıçakladı.

M.E, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise gözaltına alındı.

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Gazi Devlet Hastanesi, İlkadım, Samsun
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