Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'da iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.



Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Site Camisi mevkisinde saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami önünde Mustafa Özgür C. ile Tayfun H. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı, daha sonra kavgaya dönüştü. İki kişi arasındaki kavga, Anıtpark Atatürk Heykeli önüne kadar devam etti. Kavgada Tayfun H., yanında gezdirdiği ekmek bıçağı ile Mustafa Özgür C.'yi bacağından yaraladı.



Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus ekipleri) kısa sürede olaya müdahale etti. Bıçaklı saldırganı yakalayan ekipler, yaralı için de 112'den ambulans istedi. Yaralanan Mustafa Özgür C., Tayfun H.'ye saldırmak isteyince Yunus ekipleri ona müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Bu sırada güvenlik güçlerinin yaralıya copla müdahale etmesi dikkat çekti.



Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı alarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Şüpheli Tayfun H. de polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor - SAMSUN