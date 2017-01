Samsun'da Bıçakla Yaralama

Samsun'da bir hastanenin santralinde görevli kadın, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.



İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesinin santralinde görevli E.Ö. (40), iş yerine gelen ve bir süredir tehdit mesajları aldığı öne sürülen eski erkek arkadaşı Erol C. (34) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol C, E.Ö'yü çeşitli yerlerinden bıçakladı.



Çalıştığı hastanenin acil servisine kaldırılan E.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erol C. ise emniyete götürüldü.