Samsun'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Ölü

Samsun'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çetinkaya idaresindeki 55 K 5745 plakalı beton mikseri sürücünün rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada mikser sürücüsü Fatih Çetinkaya kaza yerinde hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN