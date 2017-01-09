Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu bu nedenle bazı ilçelerde ilk, orta ve lise dereceli okullarda 10 Ocak salı günü eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.
Bu kapsamda ilçe Hıfzısıhha Kurullarınca Kavak, Vezirköprü, Terme, Havza, Asarcık, Ayvacık, Çarşamba'da köy okulları, Canik ilçesinde taşıma merkezli okullar, İlkadım'da Canik ilçesinden taşımalı gelen lise öğrencileriyle yine İlkadım'da Çatkaya ilkokulunda eğitime bir gün ara verildi.
Samsun'da Bazı İlçelerde Eğitime Kar Engeli
Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
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