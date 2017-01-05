Samsun'da Bayan Kuaförleri Pazar Günü Kapanacak

Samsun Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, bayan kuaförlerinin pazar günü kapalı olacağını, uygulamanın bu ay sonucu yürürlüğe gireceğini umduğunu söyledi.



Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, 2016 yılının kuaförler açısından iyi geçmediğini belirtti. Birçok kuaförün kepenk kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Savaş Kiraz, "Kuaförler için her sene bir önceki seneyi aratıyor. 2016 yılı 2015 yılına göre çok iyi geçmedi. Ekonomideki iniş-çıkışla birlikte terör olaylarının da bunda etkisi büyük. 2016 yılı sadece kuaförler için değil, bütün sektörler açısından kötü geçti. Samsun'daki kuaförler 2016 yılını kredilerle geçirdi. Bu sürede 20'ye yakın kuaförümüz kepenk kapattı. 60 kuaförümüz ise kredi çekerek hayatta kalmaya çalıştı. Bu da 6 milyondan fazla sadece kuaför esnafının çektiğini gösterir. Yeni yılda esnaflarıma doğru yatırım yapmalarını öneriyorum. Önünü görmeden atılım yapmasınlar. İş yapacaklarına güvenip de kredi çekip, borçlanmamaya dikkat etsinler. Esnaflarım ciddi borçların altına girmesinler. Yoksa büyük sıkıntı yaşayabilirler" dedi.



"Bayan kuaförleri Pazar günü kapalı olacak"



Hafta tatili uygulamasının bu ay sonu itibariyle geçerli olabileceğini vurgulayan Kiraz, "Hafta tatili çalışmalarıyla alakalı olarak üyelerimizden yeterli imzayı topladık. Bizim 450 üyemiz var. Bunlardan 350'si haftalık tatilin olmasını istediler. Bunla alakalı da salı mı pazar mı olsun diye bir sıkıntı vardı. Pazar gününde karar kıldık. Bunla ilgili SESOB, ticaret odası ve Büyükşehir Belediyesinin görüşüyle birlikte valiliğe müracaatımızı yapacağız. Bu ayın sonunda uygulamanın yürürlüğe gireceğini umuyorum" diye konuştu.



Kiraz, ülkedeki ekonomik krizi göz önüne alarak bu yıl fiyat tarifesine zam yapmayacaklarını belirtti. - SAMSUN