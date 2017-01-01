Samsun'da Asayiş

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla iki ayrı operasyonda iki kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, uyuşturucu partisi yapıldığı ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.



İlkadım ilçesi İlyasköy Mahalesi'nde T.A'nın (45) evinde yapılan aramada 105 gram esrar, 2 extasy hap ile 30 gram kenevir tohumu geçirildi.



Şüpheli gözaltına alındı.



İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin balkonundan bir paket sentetik uyuşturucu atıldığını fark etti.



Ekipler, uyuşturucuyu alan M.S.K'yi (29) gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyete götürüldü.



Samsun'da bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi



Samsun'da polis ekiplerince bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu karayolunda çalışma başlattı.



Araçlarda arama yapan polis, bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bin 130 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Gözaltına alınan M.C.D. (46) emniyete götürüldü.