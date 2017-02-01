Samsun'da Aranan 44 Kişi Yakalandı

Samsun'da haklarında yakalama kararı bulunan 44 kişi polisin yaptığı eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi koordinesinde tüm Türkiye'de haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.



İl geneli ve ilçelerde 96 ekiple, 334 polisin katıldığı 152 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, farklı suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.



Yapılan ikamet aramalarında bir şahsın evinde bir pompalı tüfek ile 13 dolu kartuş ele geçirildi.